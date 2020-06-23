Дело о ремонте моста через Оку в Рязани дошло до Арбитражного суда

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В настоящее время Арбитражный суд рассматривает иск к подрядчику, ремонтировавшему солотчинский мост в Рязани. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители регионального Минтранса.

В Минтрансе напомнили, что ремонт моста через Оку в Рязани вело ООО «ГК Альянс». По мнению чиновников, работы были выполнены некачественно.

– Устройство покрытия было выполнено с дефектами, поэтому работы не приняты, – говорится в сообщении.

Подрядчику предлагали устранить недостатки добровольно, но компания этого не сделала.

Отметим, что комментарий Минтранса появился под сообщение о том, что губернатор Николай Любимов на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным попросил поддержку для строительства ещё одного моста через Оку. В Минтрансе отметили, что это очень важно, так как ремонтные работы в 2018 году показали, что действующий мост уже сейчас не справляется с растущим транспортным потоком.