Николай Любимов: Работа с инвесторами остается крайне важной для Рязанской области

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19 июня Губернатор Рязанской области Николай Любимов сказал об этом на совещании по вопросам реализации на территории Касимовского района инвестиционного проекта ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест» по строительству завода по производству извести.

В совещании, которое проходило в режиме ВКС, приняли участие: заместитель Председателя Правительства Рязанской области Светлана Горячкина, генеральный директор ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест» Фархад Исмайылов, заместитель гендиректора Данил Нилов, руководители ряда профильных министерств и ведомств, муниципальных образований, Корпорации развития Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что согласно Плану привлечения инвестиций до 2024 года, Рязанская область стремится поднять их уровень выше 27% от ВРП. Задача всех профильных органов власти, Корпорации развития региона – максимально отработать предусмотренные планом приоритетные направления привлечения инвесторов, обеспечить реализацию начатых проектов в намеченный срок. Сегодня на сопровождении Корпорации их находится 76. «Привлечение инвестиций, работа с инвесторами остается крайне важной темой для Рязанской области с учетом задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Особенно это актуально в сегодняшний сложный период, – сказал Николай Любимов. – Все мы понимаем, что любое новое производство – это рабочие места, занятость, дополнительные налоговые доходы в бюджет, что напрямую влияет на уровень жизни людей». Губернатор акцентировал внимание на Общенациональный План действий по восстановлению занятости, разработанный Правительством РФ, где в числе ключевых направлений обозначен запуск нового инвестиционного цикла, улучшение делового климата, снижение рисков и издержек инвесторов.

На совещании подробно обсуждался ход реализации инвестпроекта ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест» по строительству в Касимовском районе завода по производству извести. Его мощность составит до 192 тыс. тонн продукции в год. По словам гендиректора компании Фархада Исмайылова, уже сейчас в проект инвестировано 3,7 млрд. рублей, общий объем вложенных средств составит 5,5 млрд. рублей. Будет создано порядка 120 рабочих мест. Предполагается, что выпуск продукции начнут в третьем квартиле текущего года. Выполнено большинство строительных работ, в том числе в отношении инженерных коммуникаций. В июле планируется приступить к пуско-наладочным работам для которых, необходим приезд иностранных специалистов от фирм-производителей оборудования. В решении вопроса руководители ЭКО-Золопродукт Инвест обратились за поддержкой к Губернатору.

По словам Николая Любимова, в случае возникновения трудностей регион готов в оперативном порядке обратиться к заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Губернатор также отметил, что инвестор может рассчитывать на поддержку со стороны региона в виде преференций. «Мы окажем вам все возможные меры поддержки, поскольку вы действительно выполняете свои обязательства, и строительство успешно продвигается, – сказал Николай Любимов. – Проект очень важный и для района, и для области в целом». Глава региона проинформировал о том, что министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области уже дано поручение проработать вопрос, связанный с обеспечением дорожного строительства.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Светлана Горячкина подробно рассказала инвесторам о возможных мерах господдержки, в том числе в виде снижения ставок по налогам, получения субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных при подключении к инженерным сетям, частичной компенсации процентов по кредитам, лизинговым платежам и других – на выбор инвестора.