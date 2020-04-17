Николай Любимов: Люди хотят, чтобы на улице Шевченко был каток

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17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев.

На вопрос о строительстве ледового катка на улице Шевченко в Рязани губернатор ответил:

– Большинство людей за строительство ледового катка на улице Шевченко. В Рязани самый низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями. Что касается альтернативных участков – они зарезервированы под строительство иных спортивных объектов, – заявил Любимов