Николай Любимов: Люди хотят, чтобы на улице Шевченко был каток

17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев.
На вопрос о строительстве ледового катка на улице Шевченко в Рязани губернатор ответил:
– Большинство людей за строительство ледового катка на улице Шевченко. В Рязани самый низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями. Что касается альтернативных участков – они зарезервированы под строительство иных спортивных объектов, – заявил Любимов
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram