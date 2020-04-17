Николай Любимов: Люди хотят, чтобы на улице Шевченко был каток

7info7

Рязанская опергруппа сообщила об очередном коронавирусном фейке

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о появлении нового фейка о коронавирусе. В мессенджерах и соцсетях люди сообщают друг другу, что в...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

Рязанцам рассказали, как освятить куличи дома

Новости Рязани
В сложившейся эпидемиологической ситуации рязанцам не рекомендовано посещать храмы. Грядёт Пасха. К этому празднику православные привыкли освещать куличи, яйца и прочие пасхальные...
Узнать больше
-

17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев.

На вопрос о строительстве ледового катка на улице Шевченко в Рязани губернатор ответил:

– Большинство людей за строительство ледового катка на улице Шевченко. В Рязани самый низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями. Что касается альтернативных участков – они зарезервированы под строительство иных спортивных объектов, – заявил Любимов

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

В Рязани начали санитарную обработку города

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани пройдёт масштабная уборка города и обработка его от коронавируса. Об этом сообщалось ранее. 
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 субботы, 18 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

Апрель, снег, солнце. Instagram-обзор

Новости Рязани
Снег и солнце в апреле? Сегодня погода удивила рязанцев неожиданными изменениями и яркими красками. Необычную красоту многим удалось запечатлеть на снимках и...
Узнать больше

В Рязани целый день не будет работать общественный транспорт

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани не будет работать общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте администрации города.  Решение...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мужчина изнасиловал девочку на глазах у друзей в Кузбассе

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Попавшийся на взятке чиновник в Хакасии строил роскошный особняк