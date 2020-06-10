Названа зарплата аварийного комиссара в Рязани

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты Аварийных комиссаров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Рязани.

Так, по данным Superjob, Аварийный комиссар в этом городе в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 49 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске — 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Владимир – 33 000 рублей, Тула – 35 000 рублей, Липецк – 30 000 рублей в месяц, Тамбов – 30 000 рублей в месяц.