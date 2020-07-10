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Новости РязаниОбщество

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

7info

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.30 10 июля в регионе выявлено 5585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 36 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2223 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличено до 504 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 1798 человек;

от 46 до 64 лет – 2223 человека;

от 65 до 80 лет – 852 человека;

старше 80 лет – 208 человек;

дети – 504 человека (шестнадцать до 1 года; тридцать девять по 1; двадцать пять по 2; двадцать пять по 3; двадцать шесть по 4 года; двадцать четыре по 5; двадцать девять по 6; двадцать восемь по 7; тридцать пять по 8; двадцать пять по 9; двадцать четыре по 10; тридцать пять  по 11; двадцать девять по 12; двадцать два по 13; двадцать семь по 14; тридцать пять по 15; тридцать один по 16; двадцать девять по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 9 человек;

от 46 до 64 лет – 16 человек;

от 65 до 80 лет – 8 человек;

старше 80 лет – 2 человека;

дети – 1 человек (11 лет).

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