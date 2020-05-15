На улице Новосёлов строится детский городок

На улице Новосёлов в Рязани строится детский городок. Об этом сообщает телеканал «Город».
Работы проводятся в рамках программы благоустройства городской среды. Сейчас рабочие делают правую сторону парка Скобелева. Она будет связана с уже существующей частью.
Стоит отметить, что раньше на этом месте была кирпичная крепость. Сейчас её снесли. Также убирают старые аварийные деревья.
В зоне отдыха разобьют вишнёвый сад, сделают детские площадки и поставят современное освещение.
Завершить работы собираются к 31 сентября.
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