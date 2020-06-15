На пяти улицах Рязани отключат электричество

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Во вторник, 16 июня, в Рязани отключат электричество на пяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Адреса отключения размещены на сайте мэрии. Света не будет с 09.30 до 16.00 в домах №№ 7, 9, 10, 12 на улице Рыбикова; домах №№6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18 на улице Телевизионной; домах №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 на 2-м проезде Ломоносова; в домах №№18, 20, 22, 24, 26 на улице Ломоносова и в домах №№ 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34 на улице Космодемьянской.

Причина отключения – работы на воздушной линии. Их будут вести сотрудники МУП «РГРЭС».