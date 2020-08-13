На нескольких улицах Рязани отключат холодную воду

В пятницу, 14 августа, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе, на некоторых улицах в центре Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что с 9 до 15 часов без холодной воды придётся обходиться жильцам домов №№5, 5 корпус 1, 7, 9, 11/61, 7 корпус 1 на улице Урицкого, а также дома №13 и детского сада №6 на улице Новой.

С 10.00 до 15.30 холодной воды не будет в доме №11 на улице Горького, в доме №53/13 на улице Есенина и в доме №11/9 на проезде Машиностроителей.