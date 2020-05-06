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На клумбы в Рязани высадили 10 тысяч цветов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Ко Дню Победы в городе высаживают бархатцы, герань и фестуку. Это однолетние цветы, они не боятся перепадов температур, характерных для мая. 

В среду, 6 мая, цветы высаживали на площади Победы. Из герани сделали звезду, бархатцы по цвету напоминают георгиевскую ленту, а фестуку использовали для праздничного оформления клумб. 

Ещё более 3 тысяч цветов сегодня посадили в сквере имени Маргелова, а также на клумбах  у памятников в поселках Карцево и Борках.

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