На клумбы в Рязани высадили 10 тысяч цветов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Ко Дню Победы в городе высаживают бархатцы, герань и фестуку. Это однолетние цветы, они не боятся перепадов температур, характерных для мая.
В среду, 6 мая, цветы высаживали на площади Победы. Из герани сделали звезду, бархатцы по цвету напоминают георгиевскую ленту, а фестуку использовали для праздничного оформления клумб.
Ещё более 3 тысяч цветов сегодня посадили в сквере имени Маргелова, а также на клумбах у памятников в поселках Карцево и Борках.
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