На дороге в Рязани в ДТП попал Lamborghini

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Вечером в субботу, 20 июня, в Рязани произошло ДТП с участием Lamborghini. Информация об этом появилась в группе ДТП | Аварии | Рязань.

Авария случилась недалеко от ТРЦ «М5 Молл». По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.

Отметим, что на месте происшествия было сразу два Lamborghini. У второго дорого автомобиля повреждений заметно не было.