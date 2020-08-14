На «360 Авиационном ремонтном заводе» в Рязани открылся новый сервисный центр

В пятницу, губернатор Николай Любимов посетил АО «360 Авиационный ремонтный завод», где состоялась презентация нового сервисного центра, приуроченная ко Дню Военно-воздушных сил России и 80-летию предприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
В торжественном мероприятии приняли участие управляющий директор АО «360 Авиационный ремонтный завод» Андрей Рыбин, председатель комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы Михаил Агапкин, глава муниципального образования – городской округ город Рязань, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, глава администрации г. Рязань Елена Сорокина, сотрудники предприятия.
Губернатор осмотрел новый участок сервисного обслуживания самолётов АО «360 авиационный ремонтный завод». Завод является одним из ведущих предприятий РФ и СНГ, осуществляющих ремонт авиационной техники военного и гражданского назначения, в том числе самых крупных в авиации самолетов, оснащенных сложнейшими комплексами навигационного, радиоэлектронного оборудования.
Любимов приветствовал сотрудников по случаю Дня Военно-воздушных сил России и 80-летия завода.
По словам губернатора, благодаря реализации этого проекта производительность труда на предприятии увеличится на 25%.
Губернатор пожелал коллективу завода и в дальнейшем с успехом справляться со всеми поставленными задачами.
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