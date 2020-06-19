Министр здравоохранения Рязанской области отметил снижение числа заболевших коронавирусом

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На этой неделе в Рязанской области число выписанных пациентов с коронавирусом превышало количество находящихся на лечении. Как в амбулаториях, так и в стационарах. Об этом в интервью телеканалу ТКР рассказал министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

– Это говорит о том, количество заболевших уменьшается, – приводит слова министра оперативная группа правительства Рязанской области.

Прилуцкий подчеркнул, что связано это не с тем, что в регионе стали делать меньше тестов на COVID-19, наоборот, их стало больше. В то же время он выразил озабоченность тем, что рязанцы перестали соблюдать массовый режим. Это может сказаться негативно в дальнейшем.