В Рязани увеличилось число умерших от коронавируса

В Рязанской области увеличилось число жертв коронавирусной инфекции. Ранее было известно о 24 умерших рязанцах с COVID-19. 22 июля стало известно ещё о нескольких жертвах коронавируса, сообщает федеральный опертштаб.

За сутки инфекция подтвердилась у 32 человек. 2 человека с COVID-19 ушли из жизни. Таким образом, количество жертв коронавируса в регионе выросло до 26.

Всего с начала пандемии в Рязанской области выявлено 6024 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше 5 тысяч рязанцев выздоровели.