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Новости РязаниОбщество

МЧС предупредило рязанцев о резком изменении погоды

7info
Изображение _Alicja_ с сайта Pixabay

В ближайшие часы погода в Рязанской области резко изменится. Об этом говорится в экстренном метеопредупреждении от регионального ГУ МЧС России. 

По данным синоптиков, сегодня, начиная с западных районов области, ожидаются дожди, усиление ветра, скорость которого будет достигать порывами 12-17 метров в секунду, а местами и 20 м/с. В отдельных районах Рязанской области ожидаются грозы.

Такая погода сохранится до конца суток 8 сентября, а также днём 9 сентября. Более того, завтра резко похолодает – среднесуточная температура понизится на 5-7 градусов. 

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