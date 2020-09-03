Коронавирусом в Рязанской области заразились около 600 детей

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 11 часов четверга, 3 сентября, в Рязани и области выявлено 7 тыс 246 случаев COVID-19. Самая многочисленная группа заразившихся в возрасте от 46 до 64 лет. В ней коронавирусом болели 2902 человека.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 589 детей в возрасте до 18 лет. Ещё два случая на сегодня считаются условно подтверждёнными.

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В возрастной группе от 18 до 45 лет заболели 2 тыс 326 человек, в возрасте от 65 до 80 лет – 1150 человек. Старше 80 лет 279 заражённых рязанцев.