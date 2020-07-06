Понедельник, 6 июля, 2020
26 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Кондитер дала простой рецепт домашнего мороженого

7info
-

Основательница кондитерской «Пекарина» Карина Загоскина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва»  о том, как приготовить вкусное и полезное мороженое дома. 

Например, можно приготовить домашний щербет. Для этого понадобятся замороженные ягоды, а также блендер. Ягоды можно брать те, что вам нравятся. Они взбиваются в блендере, затем кладутся в порционные стаканчики и продукт готов к употреблению. Получится мягкое мороженое, если же поставить его на 15-20 минут в холодильник, мороженое будет больше похоже на магазинное. 

Тем, кто привык к мороженому на молочной основе, Загоскина дала другой рецепт. Она отметила, что можно брать молоко или сливки любой жирности, а также йогурт. Последний подойдёт тем, кто не переносит лактозу. 

Кондитер советует отмерить на глаз равные доли ягод и молока, сливок или йогурта. Можно добавлять сахар или сахарозаменитель, мёд, орехи. Если ваш блендер не справляется, можно немного разморозить ягоды, но не до конца. Если хотите воздушное мороженое, отдельно взбейте с помощью блендера сливки. 

Загоскина отметила, что такое мороженое будет не только вкусным, но и полезным, так как вы точно знаете, что входит в его состав. Кроме того, оно получится дешевле магазинного. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На дороге в Рязанской области разбросали женское бельё

Новости Рязани
В Захаровском районе Рязанской области неизвестные разбросали женское бельё. Информация об этом появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР
Узнать больше

Кондитер дала простой рецепт домашнего мороженого

Новости Рязани
Основательница кондитерской «Пекарина» Карина Загоскина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва»  о том, как приготовить вкусное и полезное мороженое дома. 
Узнать больше

В Рязани пятилетняя девочка погибла при падении с седьмого этажа

Новости Рязани
В понедельник, 6 июля, в Рязани около дома на Народном бульваре было обнаружено тело 5-летней девочки. По данным правоохранителей, она погибла при...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу

Новости Рязани
Рязанец позвонил в единую службу спасения в субботу, 4 июля. Он рассказал, что находится в лесу между сёлами Мосолово и Задубровье и чувствует себя очень плохо.
Узнать больше

Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений

Власть
Николай Любимов объявил, что совсем скоро в Рязанской области может наступить третий этап снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Узнать больше

В России запретили массовые мероприятия в школах до конца года

Новости мира
Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий в школах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи до конца 2020 года....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Средства защиты врачам и бесплатные обеды многодетным: Как Фонд Тимченко помог Рязанской области

Акценты
Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы» реализует новую программу, направленную на обеспечение медицинских и социальных учреждений средствами индивидуальной защиты. Проект стартовал в мае....
Узнать больше

Что делать, если онлайн-магазин должен вам деньги

Акценты
Вы сделали заказ на доставку набора продуктов или готовых блюд, оплатили покупки на сайте, но курьер привез не все товары по вашему...
Узнать больше

С кем оставить собаку на время отпуска

Акценты
В период отпусков перед хозяевами собак встает сложный вопрос: как быть с собакой? Не всегда получается взять питомца с собой в путешествие...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+