Кондитер дала простой рецепт домашнего мороженого

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Основательница кондитерской «Пекарина» Карина Загоскина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, как приготовить вкусное и полезное мороженое дома.

Например, можно приготовить домашний щербет. Для этого понадобятся замороженные ягоды, а также блендер. Ягоды можно брать те, что вам нравятся. Они взбиваются в блендере, затем кладутся в порционные стаканчики и продукт готов к употреблению. Получится мягкое мороженое, если же поставить его на 15-20 минут в холодильник, мороженое будет больше похоже на магазинное.

Тем, кто привык к мороженому на молочной основе, Загоскина дала другой рецепт. Она отметила, что можно брать молоко или сливки любой жирности, а также йогурт. Последний подойдёт тем, кто не переносит лактозу.

Кондитер советует отмерить на глаз равные доли ягод и молока, сливок или йогурта. Можно добавлять сахар или сахарозаменитель, мёд, орехи. Если ваш блендер не справляется, можно немного разморозить ягоды, но не до конца. Если хотите воздушное мороженое, отдельно взбейте с помощью блендера сливки.

Загоскина отметила, что такое мороженое будет не только вкусным, но и полезным, так как вы точно знаете, что входит в его состав. Кроме того, оно получится дешевле магазинного.