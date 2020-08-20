Касимовский район получит деньги на ремонт дорог

Касимовскому району выделены дополнительные субсидии из регионального бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщается на странице Минтранса Рязанской области в соцсети ВКонтакте.

В городе Касимове отремонтируют:

— ул. 50 лет ВЛКСМ (от д.9 до д. 22 и от д.18 до пересечения с ул. Володарского),

Реклама

— ул. 50 лет СССР (от д.8 до д.21 и от пересечения с ул. Татарская до пересечения с ул. Советская),

— ул. Гагарина (от пересечения с ул. Советская до д. 8 по ул. 50 лет СССР),

— ул. Луговая (от пересечения с ул. Северная до д.23),

— ул. Северная (вокруг спортивной площадки),

— ул. Северная (от пересечения с ул. Окружная до КОЦ),

— ул. Окружная (от пересечения с дорогой Ряжск-Касимов-Нижний Новгород до пересечения с ул. Северная),

— ул. Московская (от пересечения с ул. Поселок Фабрика до пересечения с ул. Загородная);

В р.п. Гусь-Железный отремонтируют улицы:

— ул. Полетаева (от д. 2д ул. Красная до д.8 ул. Полетаева),

— ул. Дачная (от д.1 по ул. Дачная до д. 2 по ул. Красная),

— ул. Красная (от д.2 ул. Красная до д. 2д),

— ул. Ленинградская,

— ул. Октябрьская (от д.1 до д.23),

— ул. Комсомольская;

В п. Крутоярский отремонтируют:

— ул. Центральная,

— ул. Приокская,

— ул. Олениных,

— участка автодороги (старая застройка участок 8).

Ранее Касимовскому муниципальному району были выделены субсидии из регионального бюджета на следующие дорожные объекты местного значения:

строительство подъездной автодороги к животноводческой ферме в д. Чернецы,

строительство подъездной автодороги к зерновому автоматическому ворохоочистителю у с. Дмитриево,

ремонт улично-дорожной сети в р.п.Елатьма:

ул. Егерева,

пл. Ленина,

ул. Октябрьская;

ремонт улично-дорожной сети в р.п.Гусь-Железный

ул. Ленинская (от д. 78 до д. 117),

пл. Первомайская,

ул. Капитана Подлеснова,

ремонт автодороги в д. Клетино;

ремонт участка а/д по ул. Преображенская в с. Погост.