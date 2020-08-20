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Новости РязаниОбщество

Касимовский район получит деньги на ремонт дорог

7info

Касимовскому району выделены дополнительные субсидии из регионального бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщается на странице Минтранса Рязанской области в соцсети ВКонтакте. 

В городе Касимове отремонтируют:

— ул. 50 лет ВЛКСМ (от д.9 до д. 22 и от д.18 до пересечения с ул. Володарского),

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— ул. 50 лет СССР (от д.8 до д.21 и от пересечения с ул. Татарская до пересечения с ул. Советская),

— ул. Гагарина (от пересечения с ул. Советская до д. 8 по ул. 50 лет СССР),

— ул. Луговая (от пересечения с ул. Северная до д.23),

— ул. Северная (вокруг спортивной площадки),

— ул. Северная (от пересечения с ул. Окружная до КОЦ),

— ул. Окружная (от пересечения с дорогой Ряжск-Касимов-Нижний Новгород до пересечения с ул. Северная),

— ул. Московская (от пересечения с ул. Поселок Фабрика до пересечения с ул. Загородная);

В  р.п. Гусь-Железный отремонтируют улицы:

— ул. Полетаева (от д. 2д ул. Красная до д.8 ул. Полетаева),

— ул. Дачная (от д.1 по ул. Дачная до д. 2 по ул. Красная),

— ул. Красная (от д.2 ул. Красная до д. 2д),

— ул. Ленинградская,

— ул. Октябрьская (от д.1 до д.23),

— ул. Комсомольская;

В  п. Крутоярский отремонтируют:

— ул. Центральная,

— ул. Приокская,

— ул. Олениных,

— участка автодороги (старая застройка участок 8).

Ранее Касимовскому муниципальному району были выделены субсидии из регионального бюджета на следующие дорожные объекты местного значения:

строительство подъездной автодороги к животноводческой ферме в д. Чернецы,

строительство подъездной автодороги к зерновому автоматическому ворохоочистителю у с. Дмитриево,

ремонт улично-дорожной сети в р.п.Елатьма:

ул. Егерева,

пл. Ленина,

ул. Октябрьская;

ремонт улично-дорожной сети в р.п.Гусь-Железный

ул. Ленинская (от д. 78 до д. 117),

пл. Первомайская,

ул. Капитана Подлеснова,

ремонт автодороги в д. Клетино;

ремонт участка а/д по ул. Преображенская в с. Погост.

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