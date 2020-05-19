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Из-за дезинфекции в Рязани изменят маршруты общественного транспорта

7info
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На среду, 20 мая, в Рязани намечена очередная дезинфекция города аэрозольным методом. На этот раз от коронавируса будут обрабатывать территорию Московского района. 

По информации пресс-службы администрации Рязани, из-за этого будут перекрывать движение. Также изменятся маршруты общественного транспорта. 

В частности, с 09.00 до 11.30 троллейбусы маршрута №1 будет ездить от площади Соборной до вокзала Рязань-2. Туда же будут заворачивать троллейбусы №8, №9, №10, №16, №17, двигающиеся в сторону Приокского. Троллейбус №4 ходить не будет. 

Кроме того, до вокзала Рязань-2 будут ездить автобусы маршрутов №№4, 7, 15, 18, 21, 24. Автобус №13 после улицы Вокзальной будет ездить через улицу Чкалова. Обратно тем же маршрутом. 

Маршрутки, едущие в Канищево и Приокский через Московское шоссе пустят по Северной окружной дороге. 

С 11.30 до 13 часов будут использоваться другие маршруты, так как обрабатываться будут улицы Октябрьская и Интернациональная. 

Троллейбусы маршрутов №№8, 9, 16 будут проезжать до улицы Крупской мимо автовокзала по улице Мервинской. Автобус №17 будет делать круг у гипермаркета «Лента» в Борках. 

Движение автобусов из мкр. Канищево, Недостоево приостанавливается.

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