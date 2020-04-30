Из-за аварии в Горроще отключили горячую воду

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В четверг, 30 апреля, из-за аварии на 1-й тепломагистрали на нескольких улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Авария случилась у дома №67 на улице Дзержинского. В её причинах и сроках устранения повреждения разбираются специалисты.

Из-за этого без горячей воды остались дома на улицах Ленинского Комсомола, Татарской, Типанова, Дзержинского, Семёна Середы, Гагарина и Чернобаевской. 

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