Из-за аварии в Горроще отключили горячую воду

В четверг, 30 апреля, из-за аварии на 1-й тепломагистрали на нескольких улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Авария случилась у дома №67 на улице Дзержинского. В её причинах и сроках устранения повреждения разбираются специалисты.
Из-за этого без горячей воды остались дома на улицах Ленинского Комсомола, Татарской, Типанова, Дзержинского, Семёна Середы, Гагарина и Чернобаевской.
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