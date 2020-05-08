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Главврач Рязанской ОКБ показал работу в «красной зоне»

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Главный врач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов показал подготовку к работе «красной зоне». Пост об этом он разместил у себя на странице в ВК. 

– Рабочий день начинается с экипировки, – написал Хубезов. – Личные вещи: украшения, часы, телефоны остаются в зеленой зоне. От опасной «красной зоны» ее отделяет шлюз. Защитные костюмы, две пары перчаток, респираторы, очки — только одевшись в соответствии со всеми правилами, врачи могут начинать работу.

Когда готовили больницу к приему пациентов с ковид, необходимо было полностью построить логистику: где принимать, измерять температуру, диагностировать, как везти на томографию, откуда выходят вылечившиеся пациенты… Особое внимание — условиям работы врачей. Прямо здесь оборудовали комнату приема пищи, рядом можно передохнуть и принять душ.

Если состояние пациента не тяжелое, его госпитализируют в коечное отделение. По виду здесь все так же, как и раньше — палаты, кровати, личные вещи. Но медицинский персонал экипирован с головы до ног. Пациенты «красной зоны» получают усиленное питание, которое помогает справляться с заболеванием.

В реанимации находятся пациенты в тяжелом состоянии. Они получают противовирусную терапию и препараты, уменьшающие повреждение внутренних органов.

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