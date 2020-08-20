ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие в Рязанской области

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом на территории Рязанской области сегодня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз».

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, а также соответствующую путевую документацию и оснащение автомобилей специальными средствами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают установленные параметры по ширине, высоте или длине, осуществляется в соответствии со специальными правилами.

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В соответствии со ст.12.21.2 КоАП РФ

1. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами, -влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.