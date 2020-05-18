Футболистки «Рязани-ВДВ» тренируются на лугу

Футболистки «Рязани-ВДВ» проводят тренировки на открытом воздухе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Режим самоизоляции из-за коронавируса внёс свои корректировки. Занятия проводятся с соблюдением социальной дистанции. Место для тренировок выбрано необычное – луг рядом с Московским шоссе.
– Спортсменки соблюдают рекомендации по профилактике вируса и держатся друг от друга на расстоянии, в то время как идёт тренировочный процесс, – говорится в сообщении пресс-службы.
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