Футболистки «Рязани-ВДВ» тренируются на лугу

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Футболистки «Рязани-ВДВ» проводят тренировки на открытом воздухе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Режим самоизоляции из-за коронавируса внёс свои корректировки. Занятия проводятся с соблюдением социальной дистанции. Место для тренировок выбрано необычное – луг рядом с Московским шоссе. 

– Спортсменки соблюдают рекомендации по профилактике вируса и держатся друг от друга на расстоянии, в то время как идёт тренировочный процесс, – говорится в сообщении пресс-службы. 

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