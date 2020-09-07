ФК «Рязань» сыграл вничью первый домашний матч со зрителями

В воскресенье, 6 сентября, ФК «Рязань» провёл очередной матч в Первенстве России. На стадионе «Спартак» подопечные Виктора Навоченко принимали ФК «Салют Белгород».

Отметим, что это была первая домашняя игра «горожан», на которую пускали зрителей. Ранее из-за коронавируса трибуны были закрыты для болельщиков. По информации в официальном протоколе, на игре присутствовали 400 человек.

К сожалению, забитых мячей они не увидели – игра завершилась вничью 0:0.

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Следующий матч наша команда проведёт 12 сентября, в Москве сыграет против местного «Строгино».