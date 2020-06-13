Федеральный телеканал покажет передачу о Рязани и Касимове

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В субботу, 13 июня, в эфир телеканала «Звезда» выйдет очередной выпуск передачи «Круиз контроль». В нём ведущая Юлия Розенберг расскажет о Касимове.

Касимов – город с богатой историей. О ней, а также о современном городе и будет рассказано в передаче. В программе также намечено приготовление фирменного татарского блюда – ляваши.

По дороге в Касимов Розенберг побывает в Константинове и Рязани. И об этом также будет рассказано в передаче.

В эфир программа «Круиз контроль» выйдет в 12.30.