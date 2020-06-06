Елена Сорокина: Русский язык красив и мелодичен, он содержит огромное разнообразие смысловых оттенков

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В субботу, 6 июня, в День русского языка, глава администрации Рязани Елена Сорокина написала у себя в соцсети о важности этого праздника.

Она напомнила, что именно 6 июня родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин – основоположник русского литературного языка. А праздник отмечают во всём мире миллионы людей.

– Русский язык красив и мелодичен, он содержит огромное разнообразие смысловых оттенков, – написала Елена Сорокина.

По словам мэра Рязани, на сегодняшний день русский язык входит в тройку языков мира по распространённости в интернете.

6 июня родился великий писатель и поэт, основоположник русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин. И именно… Опубликовано Еленой Сорокиной Суббота, 6 июня 2020 г.