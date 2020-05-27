Елена Сорокина проверила, как благоустраиваются детские площадки в Рязани

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила ремонтируемые детские площадки около дома №21 по улице Октябрьский городок, в Хлебном сквере и сквере Уткина. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Сорокина напомнила, что эти площадки для благоустройства были выбраны при содействии общественности и городских депутатов. Там поставят новое игровое оборудование, сделают резиновое покрытие. Площадки будут соответствовать необходимым нормам безопасности.

Мэр Рязани обсудила с подрядчиками ход выполнения работ, а также вопросы освещения площадок. Она также поручила вместе с жителями проработать вопрос безопасного подхода к площадкам и устройства там дорожек с твёрдым покрытием. Кроме того, обратила внимание на то, что в Хлебном сквере дети не должны ходить на площадку через дорогу.

Контролировать работу поручено Дирекции благоустройства города.