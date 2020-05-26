Елена Сорокина продолжает проверку благоустройства дворов в Рязани

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает проверку работ по благоустройству дворов. Об этом она сообщила у себя на странице в Фейсбуке.

Сегодня посмотрела еще два двора на ул. Татарская, д. 33 и на ул. Фурманова в районе домов 66 и 68. Здесь также ведутся работы в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды.

Благоустройство двора на ул. Татарской проходит в соответствии с графиком, работы выполнены на 70%. Сейчас здесь асфальтируют территорию, устанавливают бордюры, приступили к обустройству пешеходных дорожек и клумб.

Ремонт двора на улице Фурманова почти завершен. Осталось установить лавочки и урны. Работы ведутся в тесном сотрудничестве с жителями. Я считаю это необходимым условием – обновленная дворовая территория должна соответствовать требованиям и ожиданиям людей. Радует, что на тех участках, которые мы осмотрели, сотрудничество подрядчиков и жителей хорошо налажено.

В одном из дворов благоустройство ведется тем же исполнителем, который сейчас заканчивает ремонт на ул. Предзаводская. Ее я посетила в рамках объезда на прошлой неделе. Исполнителю были высказаны замечания по качеству укладки асфальта, он правильно воспринял критику и уже делает «работу над ошибками». Сейчас на Предзаводской фрезой снят верхний слой асфальта, в ближайшее время будет уложено новое покрытие.

Я обязательно продолжу объезды городских территорий, нам важно поддерживать диалог и с жителями, и с исполнителями работ по благоустройству.