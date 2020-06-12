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Елена Сорокина: Для каждого из нас Россия начинается там, где мы родились

7info
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Поздравление главы администрации города Рязани Елены Сорокиной с Днём России.

Уважаемые рязанцы! Сегодня мы отмечаем День России — праздник всех тех, кто живет на территории нашей необъятной Родины, всех, для кого Россия стала домом, кто по долгу службы или волею судьбы оказался далеко за ее пределами, но остается россиянином.

Для каждого из нас Россия начинается там, где мы родились, выросли, сделали первый шаг в самостоятельную взрослую жизнь. Все мы с любовью и теплом вспоминаем нашу малую родину, это чувство крепнет и перерастает в ответственность и уважение к нашей великой стране. Мы строим ее настоящее, от нас зависит ее будущее. Проявляя активность, неравнодушие, с добрым и позитивным настроем начиная каждый свой день, помогая друг другу преодолевать трудности, неизменно стремясь только вперед, мы обязательно добьемся успеха, а значит и наша страна будет сильной и процветающей.

Сегодня праздник проходит в онлайн формате. Но эта вынужденная мера не сможет нас разделить, Рязань присоединяется к Всероссийским акциям и праздничным флэшмобам. На окнах наших домов флаги Российской Федерации, рисунки, плакаты на темы семейного счастья, красоты родной страны и нашего любимого города.

Дорогие друзья! Я от всего сердца поздравляю всех с Днем России и хочу пожелать здоровья, счастья и добра!

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