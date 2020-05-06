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Две рязанки вошли в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольного образования

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Две рязанки вошли в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций России-2020. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики. 

Ирина Бурлакова – воспитатель ЧДОУ «Детский сад № 48 ОАО «РЖД», г. Рязань, лауреат Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2017 году;

Екатерина Смалева – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 130», г. Рязань, абсолютный победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2016 году.

Ежегодный рейтинг составляется Ассоциацией лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов при участии Института социологии ФНИСЦ РАН и Российского общества социологов (РОС).

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