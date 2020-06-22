Для встречи возвращающихся с парада десантников в Рязани перекроют движение

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В среду, 24 июня, в Рязани будут встречать десантников, которые вернутся с Парада Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что торжественная встреча состоится в 18 часов. Участники парада пройдут маршем от вокзала Рязань-2 до десантного училища.

Для прохождения колонны будет перекрыто движение транспорта по Первомайскому проспекту. Из-за этого с 17.30 до 20.00 будет остановлено движение троллейбусов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17; автобусов №№1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. Также на этот период приостановят и работу маршруток №№30, 34, 57, 41, 46, 47, 49, 53, 58, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99.

Движение будет возобновляться по мере прохождения колонны.