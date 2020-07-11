День города в Рязани будут праздновать три дня

Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Рязани пройдут 31 июля, 1 и 2 августа. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

План проведения торжеств был представлен на заседании Общественного совета при управлении культуры Рязани. Правда, сразу же оговоримся – празднование пройдёт, если позволит эпидемическая обстановка.

По данным издания, в программе почти 30 событий, интересных для людей разных возрастов. Главной площадкой в этом году должен стать отремонтированный Зелёный театр в ЦПКиО. Там наградят рязанцев, отличившихся в различных областях.

Кроме того, в рамках Дня города запланированы театрализованное шествие, гастрономический фестиваль, будут работать различные площадки. Для рязанцев пройдут концерты на свежем воздухе, в планах проведение военно-спортивного праздника на стадионе «Спартак» по случаю Дня ВДВ, кроме того, праздничный фейерверк.

Появится ко Дню города и новый арт-объект – Рязанского косопуза установят в сквере на улице Новослободской.

Отметим также, что если из-за коронавируса мероприятия с людьми провести не удастся, они пройдут в режиме онлайн.