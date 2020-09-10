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Новости РязаниПроисшествия

Дело об убийстве в Захаровском районе передано в суд

7info

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя села Плахино Захаровского района, обвиняемого в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что вечером 26 июня 2020 приехавший в гости к родственникам рязанец и его знакомый житель села Плахино Захаровского района распивали спиртные напитки в доме последнего. В ходе распития между мужчинами произошла ссора, в результате которой хозяин дома кухонным ножом нанес гостю более 20 ударов в голову, шею и грудь. От полученных телесных повреждений 40-летний потерпевший скончался  на месте, а злоумышленник скрылся.

На место преступления вместе со следователями межрайонного следственного отдела выезжали следователь-криминалист и эксперт отдела криминалистики следственного управления СК России по Рязанской области. В ходе осмотра с применением криминалистической техники, а также выполнения иных следственных действий следователям удалось установить предварительные обстоятельства произошедшего, а также обнаружить и изъять орудие преступления и иные объекты, имеющие важное доказательственное значение для следствия.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемый в совершении преступления был задержан и в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору района для утверждения обвинительного заключения и последующего судебного разбирательства.

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