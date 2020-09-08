Дело о мошенничестве при ремонте рязанских парков передано в суд

Заместитель прокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 74-летней женщины, директора коммерческой организации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Организация, возглавляемая обвиняемой, ремонтировала парк на улице Красной Армии в Рязани, а также городской парк на улице Ильича в Ряжске. Общая стоимость работ по контрактам составляла 6,6 миллионов рублей.

Все работы по госконтрактам были выполнены и оплачены. В то же время, по версии следствия, контракты были выполнены не в полном объёме. Фирма незаконно получила более 300 тыс рублей.

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Уголовное дело в отношении рязанки было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

После утверждения обвинительного заключения дело передали в Советский районный суд Рязани.