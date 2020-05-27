Администрация сообщила новые адреса отключения горячей воды в Рязани

С 28 мая в Рязани горячую воду отключат ещё по нескольким адресам. Об этом сообщается на сайте мэрии.
По данным пресс-службы администрации города, воду в домах рязанцев отключат для проведения плановых профилактических работ.
В частности, с 28 мая по 8 июня без горячей воды останутся дома №№33А (детский сад №24), 35, 36, 39, 40, 43 на улице Октябрьский городок; дома №№25А (детский сад №29), 8А (школа №22), 28, 28А, 29, 3, 33, 34, 36, 38,10, 21А на улице Керамзавода; дома №№14, 14/1, 15 на улице Кирпичный завод.
Кроме того, до 5 июня отключат горячую воду в доме №2/1 на улице 4-я Линия.
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