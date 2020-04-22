Администрация Рязани предупредила жителей об ухудшении погоды

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Администрация города Рязани обратилась с официальным обращением к жителям. В сообщении говорится об усилении ветра и неблагоприятных природных явлениях, которые ожидаются в среду, 22 апреля.

Согласно тексту сообщения, чиновники призывают водителей усилить внимание  на дорогах и соблюдать ПДД, а также соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

По сведениям синоптиков 22 апреля возможны осадки в виде снега и дождя, а усиление ветра может достигать 22 метров в секунду.

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