Администрация Рязани предупредила жителей об ухудшении погоды

Администрация города Рязани обратилась с официальным обращением к жителям. В сообщении говорится об усилении ветра и неблагоприятных природных явлениях, которые ожидаются в среду, 22 апреля.
Согласно тексту сообщения, чиновники призывают водителей усилить внимание на дорогах и соблюдать ПДД, а также соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.
По сведениям синоптиков 22 апреля возможны осадки в виде снега и дождя, а усиление ветра может достигать 22 метров в секунду.
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