Администрация рассказала, как проводят дезинфекцию Рязани

В Рязани для борьбы с распространением коронавируса проводят дезинфекцию города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Работники Дирекции благоустройства города ежедневно обрабатывают специальным раствором общественные пространства во всех районах Рязани. Во вторник, 7 апреля, были продезинфицированные остановки общественного транспорта в Московском районе и посёлке Дягилево. Проводить дезинфекцию помогают сотрудники МЧС.

Всего сегодня специальным дезинфицирующим средством было обработано 76 остановочных пунктов.