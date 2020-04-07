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Администрация рассказала, как проводят дезинфекцию Рязани

В Рязани для борьбы с распространением коронавируса проводят дезинфекцию города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Работники Дирекции благоустройства города ежедневно обрабатывают специальным раствором общественные пространства во всех районах Рязани. Во вторник, 7 апреля, были продезинфицированные остановки общественного транспорта в Московском районе и посёлке Дягилево. Проводить дезинфекцию помогают сотрудники МЧС.

Всего сегодня специальным дезинфицирующим средством было обработано 76 остановочных пунктов.

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