Администрация опубликовала график отключения горячей воды в Рязани

Администрация Рязани опубликовала график отключения горячей воды в мае. Информация размещена на сайте мэрии.
Горячую воду будут отключать для подготовки к новому отопительному сезону. График разбит на периоды. Например, в домах на улице Зафабричной и Птицеводов воду отключили уже 12 мая. Вновь она появится в квартирах рязанцев 22 мая.
Также с 12 мая вода отключена на улице Сельских строителей. На день позже отключили горячую воду на улице Семёна Середы.
Полный график отключений смотрите в наших иллюстрациях.
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