17 рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

Региональная опергруппа рассказала о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18.00 15 октября в больницах Рязанской области находились 308 пациентов, которым поставили диагноз COVID-19. Среди них есть и дети – 8 человек.

Состояние 80 пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Состояние средней степени тяжести зарегистрировано у 198 пациентов. 30 человек – «тяжёлые» больные. Из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных пациентов с коронавирусом болезнь протекает в лёгкой форме. Они лечатся дома и соблюдают карантин.