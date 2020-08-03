17-летний подросток устроил в Рязани ДТП с пострадавшими

В субботу, 1 августа, в Рязани произошло ДТП по вине 17-летнего подростка, не имеющего водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 20.50 у дома №1А в посёлке Мехзавода в Рязани. 17-летний парень не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2107 и совершил наезд на забор.

В ДТП получили травмы юный водитель и его пассажиры в возрасте 14 и 18 лет. Им потребовалась помощь медиков.

Сотрудники полиции направят материалы в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь к ответственности родителей водителя.