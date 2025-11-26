В Рязанской области сегодня вечером сбили беспилотник 

Беспилотный летательный аппарат сбит сегодня вечером над Рязанской областью. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 до 23:00 26 ноября над территорией страны перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА. Большая часть из них — 10 — над Курской областью.

4 БПЛА уничтожены в Белгородской области, 3 над Азовским морем, по одному над Рязанской и Ростовской областями.

Официальная информация о последствиях уничтожения беспилотника от губернатора Павла Малкова пока не появилась.