Четверг, 27 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

В Рязанской области сегодня вечером сбили беспилотник 

Алексей Самохин
Беспилотный летательный аппарат сбит сегодня вечером над Рязанской областью. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ. 

По данным ведомства, в период с 20:00 до 23:00 26 ноября над территорией страны перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА. Большая часть из них — 10 — над Курской областью. 

4 БПЛА уничтожены в Белгородской области, 3 над Азовским морем, по одному над Рязанской и Ростовской областями. 

Официальная информация о последствиях уничтожения беспилотника от губернатора Павла Малкова пока не появилась.

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.