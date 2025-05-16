Руководство Рязани с рабочим визитом посетило Мелитополь

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов и глава муниципального образования — председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова совершили рабочий визит в город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

В рамках поездки состоялась деловая встреча с главой администрации городского округа Мелитополь Сергеем Золотарёвым и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Галиной Данильченко.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, развития местного самоуправления, а также взаимодействия с депутатским корпусом.