Руководство Рязани с рабочим визитом посетило Мелитополь

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов и глава муниципального образования — председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова совершили рабочий визит в город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.
В рамках поездки состоялась деловая встреча с главой администрации городского округа Мелитополь Сергеем Золотарёвым и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Галиной Данильченко.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, развития местного самоуправления, а также взаимодействия с депутатским корпусом.
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