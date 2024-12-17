Российских врачей защитили от необоснованных уголовных преследований

В России медиков избавили от риска уголовного преследования по статье 238 УК РФ, предусматривающей наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Соответствующий законопроект был принят Госдумой 17 декабря. Поправки стали важным шагом для защиты специалистов и сохранения кадров в здравоохранении, пишет «Парламентская газета».

Почему нужны изменения

Каждый год в Следственный комитет поступает свыше шести тысяч жалоб, связанных с медицинскими ошибками и ненадлежащей деятельностью врачей. При этом менее 10% обращений доходит до суда, сообщал первый замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Несмотря на это, уголовное преследование по статье 238 УК применялось широко. Врачи оказывались под угрозой лишения свободы сроком до двух лет за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если действия медиков приводили к тяжкому вреду здоровью или смерти пациента, срок увеличивался до шести лет.

Сложившаяся практика привела к массовому уходу специалистов из профессии, так как многие из них опасались необоснованных обвинений и правовой неопределенности.

Что изменилось

Новый закон вносит поправки в статью 238 УК, исключая её применение к медицинской помощи. Теперь деятельность врачей официально не относится к категории услуг, оказываемых в рамках гражданско-правовых отношений.

Авторами поправок выступили депутаты Павел Крашенинников и Бадма Башанкаев, сенаторы Андрей Клишас, Жанна Чефранова и другие. На пленарном заседании глава Минздрава Михаил Мурашко поблагодарил парламентариев за поддержку инициативы.

«Это важное решение для всей системы здравоохранения. Оно позволит медикам сосредоточиться на помощи людям, а не опасаться необоснованных обвинений», — отметил министр.

Последствия для системы здравоохранения

Поправки в статью 238 стали эпохальным событием, заявил Бадма Башанкаев. Он подчеркнул, что нововведения жизненно важны для сохранения кадров в медицине.

«Количество уголовных дел по этой статье неуклонно растёт. В 2022 году их было 138, в 2023-м — уже 216. Это касается только первой части статьи. По второй, более тяжёлой, за год число дел увеличилось с 136 до 247», — сообщил депутат.

В условиях, когда профессия врача и так сопряжена с высоким уровнем стресса, правовая незащищённость только усугубляла ситуацию. Особенно это касалось хирургов, акушеров и анестезиологов, работа которых связана с наибольшими рисками.

«Теперь врачи смогут работать спокойнее, не опасаясь, что их помощь пациентам будет расценена как нарушение закона», — подчеркнул Башанкаев.

При этом безопасность пациентов останется на первом месте. По мнению экспертов, защищённый специалист сможет эффективнее выполнять свои обязанности и предоставлять качественную медицинскую помощь.

Новый закон призван не только поддержать врачей, но и укрепить доверие к здравоохранению, сохранив лучших специалистов в профессии.