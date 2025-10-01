Среда, 1 октября, 2025
Российские «Искандер» и «Герани» сожгли целую колонну ВСУ

Алексей Самохин

Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2» нанесли комбинированный удар по местам подготовки и транспортировки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Лавы (восточнее Чернигова). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Расчётом комплекса «Искандер-М» был нанесён ракетный удар по месту, где готовились к запуску и находились грузовые автомобили, перевозившие ударные беспилотники дальнего действия.

В результате точного попадания были уничтожены:

20 грузовых автомобилей типа фура, перевозивших около 100 БПЛА дальнего действия типа «Лютый».

60 украинских боевиков, включая операторов, техников БПЛА и водителей фур.

После удара возникло объёмное возгорание, что привело к детонации беспилотников.

Удары по транспорту, перевозившему БПЛА ВСУ, продолжились уже во время движения автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА «Герань-2» загорелись ещё пять грузовых автомобилей с беспилотниками.

Последние новости

Врач Прокофьев рассказал, кому угрожает вирус Коксаки

По словам Прокофьева, поскольку энтеровирусы чаще всего поражают именно детские коллективы, заболеванию наиболее подвержены дети.

Британская компания отправит на Украину дроны-камикадзе, способные атаковать несколько областей РФ

SkyShark по сути представляет собой летающую авиабомбу с реактивным двигателем.

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки класса М

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Когда облака этой плазмы достигают Земли, они провоцируют магнитные бури.

К 2026 году в Рязанской области планируют увеличить прожиточный минимум

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда на душу населения составит 16 856 рублей, что на 1074 рубля больше текущего показателя.

Дело о взятке в размере 20 миллионов рублей госслужащему в Рязани передано в суд

Взятка предназначалась за содействие в реализации строительных проектов по муниципальным заказам, а также за заключение новых договоров на строительство объектов

Магнитные бури возобновились на фоне увеличения скорости солнечного ветра

С 16:00 возобновились магнитные бури, которые сейчас оцениваются в диапазоне G1-G2

Стартовало голосование за лучшую управляющую компанию по итогам третьего квартала 2025 года

Рейтинг управляющих компаний, основанный на результатах голосования, будет опубликован 25 октября.

Интерактивная карта субботников разработана в Рязани

Общегородские субботники запланированы 4, 11, 18 и 25 октября. Будет проводиться ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев, уборка улиц, дворов и общественных территорий.

Овощи, произведенные на предприятии в Рыбновском районе, проверят на пестициды

Отобраны пробы моркови, капусты, картофеля, свеклы и салата для определения остаточного количества пестицидов и нитратов.

На 100-м году жизни скончался участник ВОВ, почетный гражданин Рязанской области Александр Осипов

Александр Осипов был ровесником Сасово и прошёл через суровые годы войны, проявляя стойкость и мужество поколения победителей.

Зарплата на рязанских агропредприятиях за год выросла более чем на 20%

В девяти предприятиях средняя зарплата свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Системы оповещения охватывает 75,8% населения Рязанской области

Всего в Рязани функционируют 110 точек оповещения, а по всей области система охватывает 27 муниципальных образований (75,8% жителей региона).

Несколько домов и детская поликлиника останутся без воды 2 октября

Подача воды будет прекращена с 09:30 до 16:30.

В администрации Рязани прошло заседание антитеррористической комиссии

Основной темой обсуждения стала деятельность по повышению защищенности информационной инфраструктуры города Рязани от неправомерных воздействий.

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.