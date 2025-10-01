Российские «Искандер» и «Герани» сожгли целую колонну ВСУ

Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2» нанесли комбинированный удар по местам подготовки и транспортировки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Лавы (восточнее Чернигова). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Расчётом комплекса «Искандер-М» был нанесён ракетный удар по месту, где готовились к запуску и находились грузовые автомобили, перевозившие ударные беспилотники дальнего действия.

В результате точного попадания были уничтожены:

20 грузовых автомобилей типа фура, перевозивших около 100 БПЛА дальнего действия типа «Лютый».

60 украинских боевиков, включая операторов, техников БПЛА и водителей фур.

После удара возникло объёмное возгорание, что привело к детонации беспилотников.

Удары по транспорту, перевозившему БПЛА ВСУ, продолжились уже во время движения автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА «Герань-2» загорелись ещё пять грузовых автомобилей с беспилотниками.