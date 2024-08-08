Четверг, 8 августа, 2024

Россельхознадзор выявил несоответствия требованиям технического регламента у некоторых рязанских производителей молочной продукции

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверило 22 рязанских производителя молочной продукции. За 7 месяцев 2024 года ведомство исследовало 97 проб молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мониторинг проводили как на самих предприятиях, так и на объектах розничной торговли, в социально значимых учреждениях региона.

Сообщается, что в 3 образцах выявлены несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) по микробиологическим и химическим показателям безопасности.

По результатам плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов, которые занимаются производством молочной продукции, составлено 6 административных материалов, по которым назначены наказания в виде на общую сумму почти полмиллиона рублей.

Всего Управление Россельхознадзора за 10 месяцев 2023 года признаны недействительными 91 декларация о соответствии на выпуск в обращение молочной продукции рязанских производителей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объявлены соответствующие предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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