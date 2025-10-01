Среда, 1 октября, 2025
3.7 C
Рязань
Новости России

Родители жалуются на заражения вирусом Коксаки в детских садах — BAZA

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В ряде российских регионов родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки в детских садах. Об этом пишет телеграм-канал BAZA.

По данным СМИ, сообщения о заболеваемости поступают из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. В основном, заражаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Родители описывают главные симптомы вируса Коксаки:

Повышенная температура до 39°C.

Боль в горле.

Характерные высыпания на слизистой рта, а также на руках и ногах (так называемый синдром «рука-нога-рот»).

В одной из частных клиник «Базе» подтвердили, что рост заболеваемости действительно наблюдается и является регулярным сезонным явлением. Вирус чаще всего прогрессирует в осеннее и весеннее время.

Эксперты отмечают, что Коксаки наиболее подвержены дети до 10 лет. Вирус может передаваться несколькими путями:

Оральный путь (самый частый): через грязные руки, немытую пищу и заражённую воду.

Контактный путь: оседая на различных предметах.

Воздушно-капельный путь: при чихании.

Официальная информация не поступала. 

Самые читаемые материалы

Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Новости Касимова

Мошенники обманули 13-летнюю школьницу в Касимове: семья лишилась 90 тысяч рублей

С девочкой связалась женщина, которая представилась секретарём школы, и под предлогом восстановления электронного дневника попросила назвать код из СМС-сообщения.
Новости мира

Сотни генералов собрались в США, власти Европы замерли в страхе

Причина столь срочного и масштабного сбора неясна, что породило волну слухов.
Общество

Работы по ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс» не приняты и не оплачены

Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. Сейчас уточняется объем работ.
Новости России

Российские войска жёстко выжгли котёл ВСУ, пленных практически нет

Российская армия завершила зачистку «котла» под Харьковом, идут бои в Сумской области и Покровске

Последние новости

Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв.

Почему опасно самостоятельно расшифровывать анализы через нейросеть. Дело не только в неточном диагнозе

И хотя медики в своей работе уже используют искусственный интеллект, рядовому пользователю воспринимать его в качестве консультанта по здоровью не стоит.

Умные дроны ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ в Черниговской области

Дроны смогли поразить цели на ходу и маневрировали, уворачиваясь от прикрывающей эшелон авиации ВСУ, не оставив ей шансов на сбитие.

В Омске водитель автобуса зажал ногу пятилетнего ребёнка дверью и протащил его по асфальту

Очевидцы происшествия кричали, требуя остановить транспорт, но водитель продолжил движение.

Ушёл из жизни народный артист России Олег Ханов

На 74-м году жизни скончался народный артист России и Башкортостана Олег Закирович Ханов. О невосполнимой утрате сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

Врач объяснил пользу регулярного осеннего секса с постоянным партнёром 

По словам эксперта, регулярный секс с постоянным партнёром оказывает выраженное положительное влияние на настроение, общее самочувствие и даже повышает иммунитет.

«Мухи не обидит»: стали известны подробности жизни мужчины, зарезавшего начальницу в Москве

Как стало известно «МК», с предыдущего места работы Константин Т. также ушёл со скандалом.

Заплатят в аду: что Трамп сказал об урегулировании на Украине 

Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на организацию встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Ресторанный критик Лошманов поделился рецептом ля‌вишей от рязанских татар

Рецептом с Романом Лошмановым поделилась руководительница местного народного ансамбля «Сабантуй» Рива Бурнашева.

Зеленский заявил о «критической ситуации» на Запорожской АЭС

По словам политика, станция уже семь дней снабжается электричеством от дизель-генераторов, оборудование которых не рассчитано на такой длительный режим работы.

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал «задушить Крым» 

По мнению Уоллеса, Крым имеет для президента России Владимира Путина «сакральное значение», сравнимое с Храмовой горой, что и делает полуостров главной целью.

Сотрудники двух образовательных учреждений Рязанской области получили матпомощь не в полном объеме

Установлено, что в этих образовательных учреждениях материальная помощь руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам выплачивалась не в полном объёме

Певец Сергей Жуков находится в больнице рядом с матерью

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что мать Жукова была госпитализирована из-за нарушения кровообращения в задних отделах мозга.

Платные парковки могут заметно подорожать в Рязанской области

Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликован на официальном сайте.

Эксперт оценил риски блэкаута в Белгороде после ударов ВСУ

Чтобы полностью отправить Белгород в долгий блэкаут, Украине потребовалось бы уничтожить все сети, связывающие город с соседними регионами.