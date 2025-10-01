Родители жалуются на заражения вирусом Коксаки в детских садах — BAZA

В ряде российских регионов родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки в детских садах. Об этом пишет телеграм-канал BAZA.

По данным СМИ, сообщения о заболеваемости поступают из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. В основном, заражаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Родители описывают главные симптомы вируса Коксаки:

Повышенная температура до 39°C.

Боль в горле.

Характерные высыпания на слизистой рта, а также на руках и ногах (так называемый синдром «рука-нога-рот»).

В одной из частных клиник «Базе» подтвердили, что рост заболеваемости действительно наблюдается и является регулярным сезонным явлением. Вирус чаще всего прогрессирует в осеннее и весеннее время.

Эксперты отмечают, что Коксаки наиболее подвержены дети до 10 лет. Вирус может передаваться несколькими путями:

Оральный путь (самый частый): через грязные руки, немытую пищу и заражённую воду.

Контактный путь: оседая на различных предметах.

Воздушно-капельный путь: при чихании.

Официальная информация не поступала.