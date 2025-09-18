Четверг, 18 сентября, 2025
13.1 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанское отделение Сбербанка возглавила Ирина Амирова 

Алексей Самохин

Новым управляющим Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка стала Ирина Амирова. Вчера руководителя представили губернатору Рязанской области Павлу Малкову. 

Глава региона поздравил Амирову с назначением и выразил уверенность в продолжение тесного и активного взаимодействия со Сбербанком. 

«Банк – надежный партнер региона и играет важную роль в развитии экономики. Рассчитываем в дальнейшем на конструктивное сотрудничество и плодотворную работу», — сказал Павел Малков. 

Прежний управляющий отделения Сбера Иван Семёнов стал руководителем комитета инвестиций и туризма Рязанской области

Ирина Амирова до назначения работала заместителем управляющего Мурманским отделением Сбербанка. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Новости России

Россия ударила по секретному заводу ВСУ, генерал раскрыл подробности

Безусловно, это отразится на возможностях ВСУ в зоне спецоперации.

Последние новости

Происшествия

Актер Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Инцидент произошел в квартире его возлюбленной, актрисы Александры Дроздовой.
Новости России

Уголовная ответственность: юрист предупредил о запрещённых в России растениях

Каждый год в России заводят сотни уголовных дел за выращивание растений. Почти всегда — это осознанное действие, говорит юрист, представитель Народного фронта Руслан Авдеев.
Новости России

Опубликовано страшное видео убийства женщины дроном ВСУ

В ходе боев за населенный пункт Шандриголово ,гвардейцы 144 мотострелковой дивизии столкнулись с эталоном мерзости, с самым искреннем проявлением бесовской сущности нашего врага, с олицетворением современного образцового украинства.
Новости России

В Санкт-Петербурге предотвращен теракт

Задержаны две молодые женщины и юноша.
Новости России

Россиянка ранена шальной пулей в Турции

Двое мужчин в шлемах на мотоцикле подъехали к магазину, где находились другие мужчины, и открыли по ним огонь. Одна из пуль попала в ногу проходившей мимо 55-летней гражданке России
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Новости Касимова

Суд наказал касимовца, вышедшего к полиции с мачете 

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.    
Новости России

Как не испортить рейтинг в такси: что раздражает водителей и как этого избежать

Вы не просто пассажир. Вы — участник системы. И если вы нарушаете правила — система вас накажет. Через рейтинг. Через отмены. Через холодный приём.