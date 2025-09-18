Рязанское отделение Сбербанка возглавила Ирина Амирова 

Новым управляющим Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка стала Ирина Амирова. Вчера руководителя представили губернатору Рязанской области Павлу Малкову.
Глава региона поздравил Амирову с назначением и выразил уверенность в продолжение тесного и активного взаимодействия со Сбербанком.
Прежний управляющий отделения Сбера Иван Семёнов стал руководителем комитета инвестиций и туризма Рязанской области.
Ирина Амирова до назначения работала заместителем управляющего Мурманским отделением Сбербанка.