Власть и политика

Губернатор Малков представил нового главу комитета инвестиций и туризма

Алексей Самохин

В правительстве Рязанской области произошли кадровые изменения. Губернатор Павел Малков назначил Ивана Семенова новым руководителем комитета инвестиций и туризма. Семенов приступит к своим обязанностям с 17 сентября.

До недавнего времени Иван Семенов был управляющим Рязанским отделением Сбера. Губернатор Малков выразил уверенность, что его опыт в финансовой сфере и взаимодействие с бизнесом помогут в новой должности. 

«Рассчитываю, что Иван Иванович проявит себя и в новой должности… Важно, чтобы сфера инвестиций, туризм у нас в регионе продолжали развиваться», — сказал Малков.

Сам Иван Семенов поблагодарил губернатора за доверие и возможность работать в команде региона.

После заседания правительства Павел Малков пояснил журналистам, что главная задача комитета — развитие экономики региона. 

«Необходимо привлекать новых инвесторов, расширять действующие производства», — отметил он.

Комитет должен стать «единым окном» для инвесторов, готовых развивать бизнес в Рязанской области, и помогать им решать возникающие вопросы. Также перед ведомством стоят задачи по развитию туризма: улучшение сервиса, гостиничного фонда и подготовка гидов. По мнению Малкова, развитие туризма напрямую зависит от того, насколько комфортно жить в регионе самим жителям.

— Комитет инвестиций и туризма как раз и создан для аккумулирования всех этих активностей, для постоянного диалога с инвесторами, в том числе из других регионов и стран. Задача ведомства – обеспечить единое окно для работы со всеми, кто заинтересован в развитии бизнеса на территории области, помочь инвесторам решить все возникающие у них вопросы, – сказал Павел Малков.

