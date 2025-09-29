Рязанский священник Дмитрий Фетисов рассказал историю протоиерея Сергея Сальцова, «разжалованного» из-за антицерковной деятельности

Рязанский священник Дмитрий Фетисов выступил с обращением в связи с запретом в священнослужении протоиерея Сергея Сальцова. Непростую историю его жизни священник рассказал на своей странице ВКонтакте.

«Прошу Вас проявить гуманность и не подливать масла в огонь в ситуации с запрещением в священнослужении протоиерея Сергия Сальцова. Это огромная трагедия не только для него лично, но и для всей епархии. Для всех тех людей, которые знали прежнего батюшку – доброго и отзывчивого человека, который много лет своей жизни посвятил подвигу тюремного служения», — пишет Дмитрий Фетисов.

По словам священника, три года назад отец Сергий тяжело пережил смерть своей супруги. После этого он начал испытывать сильное уныние, которое со временем переросло в агрессию. Сначала он был агрессивен по отношению к абстрактным силам зла, затем перешёл на патриарха, епископат и правящего архиерея. В последние месяцы его агрессия была направлена на священнослужителей и мирян, которые пытались успокоить пожилого 88-летнего батюшку.

Как пишет Дмитрий Фетисов, ситуация ухудшилась из-за того, что за 88-летним пастырем начала ухаживать некая Светлана. Вместо того чтобы успокоить его, она, наоборот, подзуживала его и внушала, что все от него отвернулись, а в Церковь проникли агенты «масонских сил», с которыми нужно активно бороться. Она пыталась срывать богослужения в Николо-Ямском храме и выступала против священноначалия РПЦ.

Приход пытался помочь батюшке. После того как он переболел коронавирусом, отец Сергий уже не мог самостоятельно служить литургию. Зная его деятельный характер, ему предложили служить с помощниками – священником и диаконом. Однако он быстро уставал и путался. В итоге он стал приходить на службу только тогда, когда у него были силы, и служил вторым священником.

Когда он не мог служить из-за болезни, к нему домой приезжал священник, отец Вячеслав, для причащения. Отец Вячеслав и некоторые пономари регулярно привозили ему продукты, которые прихожане приносят в храм для поминовения усопших.

Несмотря на то что отец Сергий больше не служил в храме, ему продолжали три года выплачивать полное жалование. Когда у храма возникли финансовые трудности из-за реставрационных работ, мы неоднократно предлагали ему покупать продукты и дорогостоящие лекарства за счёт прихода. Отец Сергий, будучи военным пенсионером (подполковник в отставке), всегда говорил, что в деньгах не нуждается.

Священнослужители и миряне храма неоднократно устраивали батюшку в больницу для лечения. В период пандемии Дмитрий Фетисов регулярно ездил к нему в «красную зону» ОКБ, чтобы причаститься. Он был при переводе его супруги в реанимацию и присутствовал при её предсмертной исповеди.

«Впоследствии, когда матушка Тамара умерла, врачи попросили меня снова приехать и самому сообщить о. Сергию об этом, чтобы хоть как-то смягчить его великое горе…», — отметил Дмитрий Фетисов.

В последний год ситуация резко обострилась. Добрый и улыбчивый батюшка превратился в озлобленного и гневливого человека, который мог обещать «набить морду», желать смерти собратьям-священникам и публично ругаться матом в храме, даже в алтаре. К нему долго старались относиться с пониманием, как к возрастной немощи, и терпеть его выходки, но это начало негативно сказываться на порядке во время богослужений.

Друзья и родственники неоднократно пытались помочь ему, но безуспешно. Однажды целый собор священников, друзей и знакомых батюшки, пришёл на службу к нему и несколько часов беседовал, пытаясь успокоить. Прошлой весной митрополит Марк наградил его епархиальной грамотой, чтобы поддержать. Однако отец Сергий отказался принять грамоту и кощунственно обругал её и митрополита, который никогда не обижал его ни словом, ни делом.

«Учитывая вышеизложенное, убедительно прошу вас ещё раз, уважаемые коллеги-журналисты и блогеры, проявить благородство и не усугублять ситуацию разного рода домыслами и публикациями. Мы максимально долго не хотели предавать ситуацию огласке, чтобы на склоне лет образ батюшки не пострадал в глазах тех, кто знал его когда-то давно и с тех пор не видел», — завершил своё обращение Дмитрий Фетисов.

Напомним, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужение протоиерею Сергею Ефимовичу Сальцову из-за антицерковной деятельности и критики патриарха