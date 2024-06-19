Среда, 19 июня, 2024

Рязанский медицинский университет в 2024 году вошел в рейтинг лучших вузов России RAEX-100

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

На сайте издания «Коммерсантъ» опубликовали рейтинг лучших вузов России RAEX-100 за 2024 год. В него вошел Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова.

Это единственный рязанский вуз, который включили в рейтинг. Он занимает 66 строчку. А года назад был на 70-ом месте.

В первую тройку рейтинга вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев

Волонтеры Рязанской НПК провели для активистов «Движения Первых» исследовательскую экспедицию в Окский заповедник

Премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича «Люди А. Выбор» в Рязани

Более 1 миллиона тонн сенажа, сена и силоса планируют заготовить рязанские аграрии к зиме

В Рязани пройдёт выставка бездомных животных «Пойдём домой»

Священник назвал грех, который закроет душе дорогу в рай

В Рязани выплатят компенсацию за упавший на ребёнка магнит домофона

В деревне под Рязанью выпал град размером с грецкий орех

Настоятель воронежского храма умер в 46 лет после тяжёлой болезни

НТВ покажет сериал «Приставы» с Чадовым, Поповой и Анастасией Заворотнюк

Павел Малков недоволен работой регоператора по обращению с ТКО

По просьбам зрителей Рязанский губернаторский симфонический оркестр сыграет два концерта

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев

Новости Рязани
Зимой дерево упало прямо на припаркованные автомобили.

Волонтеры Рязанской НПК провели для активистов «Движения Первых» исследовательскую экспедицию в Окский заповедник

Новости Рязани
Для ребят это оказался уникальный опыт самостоятельных исследовательских работ.

Премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича «Люди А. Выбор» в Рязани

Новости Рязани
Вход на мероприятие – бесплатный.

Более 1 миллиона тонн сенажа, сена и силоса планируют заготовить рязанские аграрии к зиме

Новости Рязани
За три недели скосили 26 тысяч гектаров естественных и сеяных трав.

В Рязани пройдёт выставка бездомных животных «Пойдём домой»

Новости Рязани
Приюты и волонтеры представят животных, которых можно будет взять домой.