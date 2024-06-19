Рязанский медицинский университет в 2024 году вошел в рейтинг лучших вузов России RAEX-100

На сайте издания «Коммерсантъ» опубликовали рейтинг лучших вузов России RAEX-100 за 2024 год. В него вошел Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова.

Это единственный рязанский вуз, который включили в рейтинг. Он занимает 66 строчку. А года назад был на 70-ом месте.

В первую тройку рейтинга вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).