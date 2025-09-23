Рязанский камерный хор выступит в областной филармонии к 400-летию основания Вышенского монастыря

29 сентября в зале камерной музыки Рязанской областной филармонии состоится концерт, посвященный знаменательной дате в жизни Успенского Вышенского монастыря, прославленного подвигом святителя Феофана Затворника. В этом году исполняется 400 лет со времени основания обители. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Перед зрителями выступит Рязанский камерный хор. Художественный руководитель — Алексей Ракин, концертмейстер — Илья Волков.

Концерт духовной музыки включает произведения русских композиторов конца XIX — XX веков, в которых отражен исторический путь становления монашества в России, русских монастырей как центров духовной культуры страны.

В программе: произведения П. Чеснокова, А. Гречанинова, С. Трубачева, М. Балакирева, Вас. Калинникова и других русских композиторов. Концерт духовной музыки включает произведения конца XIX — XX веков, в которых отражен исторический путь становления монашества в России, русских монастырей как центров духовности и культуры страны.

Рязанский камерный хор был основан в январе 2015 года. В состав коллектива вошли профессиональные музыканты с многолетним опытом работы. С момента своего основания коллектив ведёт интенсивную концертно-творческую жизнь. В репертуаре хора — русская духовная музыка, обработки народных песен, крупные хоровые сочинения, хоровые миниатюры композиторов разных творческих направлений.

Возрастное ограничение 6+.

Билеты на концерт доступны по «Пушкинской карте».